Армен Саркисян поздравил президента Буркина-Фасо по случаю Национального праздника страны

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Буркина-Фасо року Марку Кристиану Каборе по случаю национального праздника страны - Дня независимости.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.