Время в Ереване: 11:07:36,   5 Август

Армен Саркисян поздравил президента Буркина-Фасо по случаю Национального праздника страны

Армен Саркисян поздравил президента Буркина-Фасо по случаю Национального праздника страны

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Буркина-Фасо року Марку Кристиану Каборе по случаю национального праздника страны - Дня независимости.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации