Армен Саркисян поздравил президента Буркина-Фасо по случаю Национального праздника страны
Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Буркина-Фасо року Марку Кристиану Каборе по случаю национального праздника страны - Дня независимости.
Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
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