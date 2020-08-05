Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $45 за баррель впервые с 6 марта

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 1,6% и достигала $45,14 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз Brent торговалась выше $45 за баррель 6 марта, перед обвалом котировок.

Нефть марки WTI торгуется на уровне $42,35 за баррель, что на 1,53% выше уровня закрытия предыдущей сессии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Нефть резко упала на открытии торгов 8 марта на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. Тогда ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.