Анна Акопян направила телеграмму соболезнования супруге президента Ливана Наде Чами Аун

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян 5 августа направила телеграмму соболезнования супруге президента Ливана Наде Чами Аун и выразила свою поддержку в связи со взрывом, произошедшим в Бейруте 4 августа. Об этом Арменпресс сообщили в офисе Анны Акопян.

“Многоуважаемая госпожа Аун.

Дорогая Надя,

Я глубоко потрясена этой большой трагедией, произошедшей в Ливане. Разделяю с Вами эту тяжелую скорбь и выражаю свою поддержку семьям и родным погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым.

Армянский народ рядом с братским Ливаном и молится за быстрое преодоление последствий этой трагедии и возвращение страны к нормальной жизни.

В эти трудные дни мы рядом с Вами в наших молитвах и мыслях.

Да придаст Вам Господь терпения, стойкости духа и мира дружественному народу Ливана. Уверена, что “жемчужина Ближнего Востока” выйдет из этого кризиса более сильной и сплоченной.

Со всем теплотой Анна Акопян”, - говорится в телеграмме.