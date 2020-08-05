Запасов зерна в Ливане осталось менее чем на месяц

Запасов зерна в Ливане, в столице которого во вторник прогремел мощный взрыв, хватит менее чем на один месяц. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на министра экономики и торговли страны Рауля Нехме.

По его словам, зерна в Ливане осталось "чуть менее чем на месяц". В связи с этим, как указал Нехме, власти ищут альтернативные хранилища продовольствия,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.