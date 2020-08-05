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Пожарные-спасатели потушили пожары, вспыхнувшие на территориях в 7,3 га

Пожарные-спасатели потушили пожары, вспыхнувшие на территориях в 7,3 га

В Национальный центр кризисного управления СС МЧС Армении 4 августа поступило 8 сообщений о пожарах, охватывающих около 200 кв/м и более на разных травяных участках республики. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности:

В Ереване: в административном районе Нор Норк - 1 га, в административном районе Малатия-Себастия - 200 кв/м, в административном районе Шенгавит - 2 000 кв/м, в административном районе Аван - 1 000 кв/м;

В селе Миасникян Армавирской области - 600 кв/м;

В селе Каренис Котайкской области - 1 000 кв/м, в селе Арзни - 3 500 кв/м;

В городе Вайк Вайоцдзорской области - 5,5 га.

Пожарные-спасатели потушили пожары на вышеуказанных территориях в общей сложности в 7,3 га.


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