Изменена программа действий при чрезвычайных ситуациях на пропускных пунктах государственной границы

Внесены изменения в программу внедрения международных правил здравоохранения и действий при чрезвычайных ситуациях на контрольно-пропускных пунктах государственных границ Армении (постановление правительства Армении № 777).

Как передает Арменпресс, функции Инспекционного органа здравоохранения и труда Армении установлены пунктом 9,1.

В частности:

Согласно ст. 14 Закона Республики Армения “О государственной границе”, по предложению Национального координационного органа по вопросам международных правил здравоохранения и в случаях, установленных постановлением правительства Республики Армения

1) ИОЗТ усиливает санитарный контроль, организует необходимые медицинские, профилактические и ограничительные мероприятия:

А. В целях предотвращения проникновения, возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) осуществляет контроль за перемещением прибывающих на территорию Республики Армения лиц, грузов, багажа, контейнеров, товаров (за исключением продуктов питания, товаров, подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю, пестицидов и агрохимикатов), почтовых посылок, транспортных средств (в том числе самолетов и салонов железнодорожного транспорта, кухонь, мест хранения мусора и воды, багажников, служебных зданий), человеческих останков, продукции, товаров, представляющих потенциальную опасность для здоровья человека;

Б. Организует осмотр больных лиц в комнате осмотра, находящейся на первой линии пропускных пунктов государственной границы Республики Армения, в случае необходимости - их изоляцию, госпитализацию, а также в случае необходимости организует быстрое тестирование с целью диагностики болезни;

В. организует первичную медицинскую помощь и обслуживание больных посредством организаций, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание, прикрепленных к пограничным медико-санитарным контрольным пунктам;

Г. Организует заполнение адресной карты в формате “Адресная карта подтверждения населенного пункта пассажира с целью охраны общественного здоровья” или в другом формате, предлагаемом Национальным координационным органом;

Д. Проверяет наличие фактов медицинского осмотра, вакцинации или других превентивных мер лиц, информирует о проведении вакцинации или других профилактических мероприятий;

Е. В пределах своей компетенции организует применение медицинских (медико-санитарных) мер в отношении прибывших пассажиров или лиц с подозрением на болезнь, объявленных вследствие карантина.