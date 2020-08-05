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Президент получил предложение об освобождении от должности замначальника полиции Айка Мгряна

Президент получил предложение об освобождении от должности замначальника полиции Айка Мгряна

Президент Армении Армен Саркисян получил от премьер-министра предложение об увольнении заместителя начальника полиции Айка Мгряна.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Аппарат президента получил предложение об освобождении от должности заместителя начальника полиции Айка Мгряна. Президент пока не подписал его”, - отметили в управлении.

Согласно появившимся в прессе сведениям, от должности освобожден также заместитель начальника полиции Тигран Есаян. Как сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента, предложение от премьер-министра об освобождении Тиграна Есаяна от должности президент не получал.

Лилит Демурян


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