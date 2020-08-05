Президент получил предложение об освобождении от должности замначальника полиции Айка Мгряна
Президент Армении Армен Саркисян получил от премьер-министра предложение об увольнении заместителя начальника полиции Айка Мгряна.
Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
“Аппарат президента получил предложение об освобождении от должности заместителя начальника полиции Айка Мгряна. Президент пока не подписал его”, - отметили в управлении.
Согласно появившимся в прессе сведениям, от должности освобожден также заместитель начальника полиции Тигран Есаян. Как сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента, предложение от премьер-министра об освобождении Тиграна Есаяна от должности президент не получал.
Лилит Демурян
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