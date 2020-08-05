Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.

"Разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок. Речь идёт об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках", - говорится в пояснительной записке к документу,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.