Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок
13:19, 5 Август, 2020
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
"Разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок. Речь идёт об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках", - говорится в пояснительной записке к документу,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен