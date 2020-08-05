Президент Арцаха провел телефонный разговор с Католикосом Великого Дома Киликийского

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел телефонный разговор с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом I. Как передает Арменпресс, об этом Араик Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

“Я спросил о сложившейся ситуации, о потерях местной армянской общины. Я также попросил Католикоса передать наши глубокие соболезнования родным погибших наших соотечественников, дружественному народу Ливана, пожелав всем раненым скорейшего выздоровления.

Высказав свою поддержку нашим братьям и сестрам, выразил готовность в этот критический момент всеми возможными средствами оказать им содействие. Арцах вместе с Ливаном”, - написал Арутюнян.

В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремел мощный взрыв. Очевидцы сняли взрыв и представили разрушения, которые произошли в окрестностях. Видеозапись зафиксировала ударную волну, которая сотрясла строения на расстоянии нескольких километров. Министерство здравоохранения Ливана приказало всем больницам готовиться к приему раненых, а министр здравоохранения страны по телевидению сообщил, что раненых очень много.

По последним данным, в результате взрыва погибло более 100 человек, более 4 000 получили ранения.

Президент Ливана созвал экстренное заседание Совета безопасности. В Ливане 5 августа объявлен днем траура.