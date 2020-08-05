Католикос Всех Армян выразил свою поддержку народу Ливана

Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II 5 августа направил соболезнование президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну, выразив свою глубокую боль в связи с произошедшим в Бейруте сильным взрывом, ставшим причиной невинных человеческих жертв, многочисленных раненных и разрушений. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Первопрестола.

Его Святейшество передал свои соболезнования и Государственному совету Ливана, семьям и родным невинных жертв и всему ливанскому народу, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим от взрыва.

“Наше пожелание, чтобы боголюбивый народ Ливана преодолел существующие трудности и продолжил течение своей мирной и созидательной жизни”, - отметил Верховный Патриарх.

Католикос Всех Армян Гарегин II также провел телефонный разговор с Его Святейшеством Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом I, выразил свою поддержку в этот трудный момент Католикосату Великого Дома Киликийского и армянской общине Ливана.

Армянский пастор выразил соболезнования Католикосу Араму I в связи с гибелью армян, поинтересовался ущербом, нанесенным населению Бейрута, армянской общине и католикосату.