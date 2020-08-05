Британский бизнесмен армянского происхождения Джордж Заварян передал средства индивидуальной защиты
12:56, 5 Август, 2020
Джордж Заварян, соучредитель британской компании “Augment Bionics”, подарил Армении партию средств индивидуальной защиты. Как передает Арменпресс, об этом на своей официальной странице в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава Армении.
“30 000 защитных щитов будут распределены среди медицинских учреждений республики”, - говорится в сообщении министерства.
Этому мероприятию оказали содействие посольство Армении в Великобритании и офис главного уполномоченного по делам диаспоры при аппарате премьер-министра Армении.
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