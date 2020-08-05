Британский бизнесмен армянского происхождения Джордж Заварян передал средства индивидуальной защиты

Джордж Заварян, соучредитель британской компании “Augment Bionics”, подарил Армении партию средств индивидуальной защиты. Как передает Арменпресс, об этом на своей официальной странице в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава Армении.

“30 000 защитных щитов будут распределены среди медицинских учреждений республики”, - говорится в сообщении министерства.

Этому мероприятию оказали содействие посольство Армении в Великобритании и офис главного уполномоченного по делам диаспоры при аппарате премьер-министра Армении.