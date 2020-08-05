Президент Армении Армен Саркисян провел телефонный разговор с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом I. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении. Президент поинтересовался подробностями произошедшего накануне в Бейруте мощного взрыва, выразил свою глубокую озабоченность в связи с создавшейся ситуацией.

Президент Саркисян выразил обеспокоенность и по поводу пострадавших от взрыва в армянском квартале Бурдж Хамуд, ущерба, нанесенного собору и положения наших соотечественников Ливана. Президент Армении выразил соболезнование Верховному Патриарху в связи с человеческими жертвами, в числе которых и наши соотечественники. Нашим соотечественникам, раненным в результате взрыва, он пожелал скорейшего выздоровления. Выразив свою поддержку Католикосу Великого Дома Киликийского и в его лице всей армянской колонии Ливана, президент Саркисян подтвердил свою готовность оказать содействие.

Президент выразил уверенность, что ливанские армяне, прошедшие через многочисленные испытания и преодолевшие их, вместе со всем дружественным народом Ливана смогут преодолеть и это тяжелое испытание.