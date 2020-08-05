Пол Маккартни назвал причину распада The Beatles

Один из создателей The Beatles Пол Маккартни развеял популярный миф о причинах распада коллектива.

Он подчеркнул, что распространенное мнение о том, что на момент роспуска группы ее участники ненавидели друг друга, не имеет отношения к действительности. По словам музыканта, The Beatles были "семьей".

"А в семьях бывают споры, бывают разногласия. И некоторые хотят делать что-то одно, а некоторые — что-то другое. Так что я думаю, распад произошел после одной из таких ссор", — отметил Маккартни в интервью GQ.

Группу The Beatles основали в 1960. В ее составе играли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Также в коллективе в разное время участвовали Стюарт Сатклифф, Пит Бест и Джимми Никол. Всего группа выпустила 13 студийных альбомов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Журнал Rolling Stone признал участников The Beatles величайшими исполнителями всех времен. В 1970 году коллектив прекратил совместную работу.