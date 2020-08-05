ЦГРЭ получил право на предпринимательскую деятельность в сфере гуманитарного разминирования

Центр гуманитарного разминирования и экспертизы сообщает, что в соответствии с постановлением правительства РА №864-Н ГНКО предоставлено право на предпринимательскую деятельность в сфере гуманитарного разминирования, согласно которому ЦГРЭ отныне правомочен осуществлять работы по техническому исследованию и разминированию и для юридических и физических лиц. Об этом Арменпресс сообщили в Центре гуманитарного разминирования и экспертизы.

Это постановление владельцам и арендаторам территорий с минной опасностью даст возможность, на договорной основе осуществлять необходимые работы по разминированию.

Ожидаемая прибыль центра, в соответствии с уставными целями ГНКО, будет направлена на программы реабилитации и реинтеграции граждан Армении, пострадавших от мин.