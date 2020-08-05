Время в Ереване: 11:07:36,   5 Август

ЦГРЭ получил право на предпринимательскую деятельность в сфере гуманитарного разминирования

ЦГРЭ получил право на предпринимательскую деятельность в сфере гуманитарного разминирования

Центр гуманитарного разминирования и экспертизы сообщает, что в соответствии с постановлением правительства РА №864-Н ГНКО предоставлено право на предпринимательскую деятельность в сфере гуманитарного разминирования, согласно которому ЦГРЭ отныне правомочен осуществлять работы по техническому исследованию и разминированию и для юридических и физических лиц. Об этом Арменпресс сообщили в Центре гуманитарного разминирования и экспертизы.

Это постановление владельцам и арендаторам территорий с минной опасностью даст возможность, на договорной основе осуществлять необходимые работы по разминированию.

Ожидаемая прибыль центра, в соответствии с уставными целями ГНКО, будет направлена на программы реабилитации и реинтеграции граждан Армении, пострадавших от мин.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации