Число армян, погибших в результате взрыва в Бейруте, возросло до 6

Число армян, погибших в результате взрыва в Бейруте, на данный момент возросло до 6. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“В МИД сформирована рабочая группа для координации с антикризисной структурой Ливана действий по оказанию целевой помощи Ливану. Посольство Армении в Ливане находится на постоянной связи с местными компетентными органами, чтобы совместно оценивать потребности ливанской стороны и круг оказания содействия. В то же время сохраняется связь с армянскими общинными структурами для выяснения их потребностей”, - отметила Нагдалян.

Пресс-секретарь добавила, что посольство в Ливане работает в чрезвычайном режиме, действует горячая линия.

Известны имена четырех жертв взрыва в Бейруте. Это Назар Начарян, Джессика Безджян, Жак Парамакян и Телия Папазян.

В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремел мощный взрыв. Очевидцы сняли взрыв и представили разрушения, которые произошли в окрестностях. Видеозапись зафиксировала ударную волну, которая сотрясла строения на расстоянии нескольких километров. Министерство здравоохранения Ливана приказало всем больницам готовиться к приему раненых, а министр здравоохранения страны по телевидению сообщил, что раненых очень много.

По последним данным, в результате взрыва погибло более 100 человек, более 4 000 получили ранения.

Президент Ливана созвал экстренное заседание Совета безопасности. В Ливане 5 августа объявлен днем траура.