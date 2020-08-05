Армения незамедлительно готова оказать помощь Ливану и его народу: Зограб Мнацаканян

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян выразил соболезнования в связи со взрывом в Бейруте и отметил, что Армения готова незамедлительно оказать помощь Ливану и его народу.

“Я потрясен страшными новостями о взрыве в Бейруте и его разрушительных последствиях. Наши мысли и молитвы направлены братскому народу Ливана. Армения готова оказать незамедлительную помощь Ливану и его народу. “Бейрут обязательно восстановит свою славу”, - как передает Арменпресс, написал Мнацаканян в своем микроблоге в Twitter.

В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремели мощные взрывы. Очевидцы сняли взрывы и представили разрушения, которые произошли в окрестностях. Первый взрыв прогремел в городском порту после 18:00 по местному времени. Согласно некоторым публикациям, спустя несколько минут произошел второй взрыв, с большей силой. Видеозапись зафиксировала ударную волну, которая сотрясла строения на расстоянии нескольких километров. Министерство здравоохранения Ливана приказало всем больницам готовиться к приему раненых, а министр здравоохранения страны по телевидению сообщил, что раненых очень много. Министр здравоохранения Хамад Хасан сообщил местным СМИ, что в порту взорвалось судно с пиротехникой. Президент Ливана созвал экстренное заседание Совета безопасности. В Ливане 5 августа объявлен днем траура. По последним данным, в результате взрыва погибло более 100 человек, более 4 000 получили ранения.