Армянские кварталы понесли значительный материальный ущерб: из Бейрута сообщает Шаан Гантаарян

Взрыв, прогремевший в столице Ливана Бейруте 4 августа, был беспрецедентным как по силе, так и по нанесенным разрушениям. Об этом Арменпресс сообщил главный редактор ливанской газеты “Аздак” Шаан Гантаарян, представив последние подробности

“Это был очень мощный взрыв. Даже во время Гражданской войны в Ливане такого взрыва не было. Его силу сравнивают с мощным землетрясением. Погибло около 80 человек (число жертв уже превысило 100 человек, прим. ред.). Около 4 000 человек получили ранения, среди которых и сотни армян. На данный момент не могу сказать, жизни скольких раненых угрожает опасность. Могу лишь сказать, что ситуация тяжелая”, - сказал Шаан Гантаарян

Он сообщил, что правительство страны объявило чрезвычайное положение. Говорилось и об объявлении Бейрута зоной бедствия. За последние часы уже разные страны выразили готовность оказать гуманитарную помощь.

“Кварталы, населенные армянами, понесли значительный материальный ущерб. Повреждены как жилые дома, так и общинные строения. Офис “Аздака” также понес большой ущерб: разбиты стекла, двери вырваны, повреждены имущество, техника. Наша радиостанция, офисы партий, все серьезно повреждены. В стране очень тяжелая ситуация как в социальном, так и в экономическом плане, тем более в условиях эпидемии. Больницы перегружены, даже были проведены операции без обезболивания”, - сказал Шаан Гантаарян.

Редактор газеты “Аздак” сообщил, что обсуждаются различные версии взрыва. Но остается факт, что взорвались взрывчатые вещества, хранящиеся в порту. Причина взрыва пока не известна, будет проведено расследование.

В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремел мощный взрыв. В поступающей информации и в некоторых источниках отмечалось и о втором взрыве. Очевидцы сняли взрывы и представили разрушения, которые произошли в окрестностях. Первый взрыв прогремел в городском порту после 18:00 по местному времени. Согласно некоторым публикациям, спустя несколько минут произошел второй взрыв, с большей силой. Видеозапись зафиксировала ударную волну, которая сотрясла строения на расстоянии нескольких километров. Министерство здравоохранения Ливана приказало всем больницам готовиться к приему раненых, а министр здравоохранения страны по телевидению сообщил, что раненых очень много. Министр здравоохранения Хамад Хасан сообщил местным СМИ, что в порту взорвалось судно с пиротехникой. Президент Ливана созвал экстренное заседание Совета безопасности. В Ливане 5 августа объявлен днем траура. По последним данным, в результате взрыва погибло более 100 человек.

Республика Армения рассматривает варианты оказания помощи братскому народу Ливана. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“В результате взрыва в порту Бейрута в районах, где проживали армяне, как и во всем Бейруте, разрушения широкомасштабны. Разрушены здания, повреждены церкви, повреждено также здание университета “Айказян”. В настоящее время мы вместе с нашими коллегами рассматриваем и оцениваем различные варианты оказания целевой помощи и помощи первой необходимости братскому народу Ливана”, - написала Анна Нагдалян.