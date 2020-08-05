В Арцахе подтвержден 1 новый случай COVID-19

По состоянию на 5 августа в Республике Арцах выявлен 1 новый случай COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщает информационный штаб Арцаха со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны. Инфицированный из Степанакерта, контакт из ранее выявленного очага.

Выздоровели 8 больных с диагнозом COVID-19.

По сей день, COVID-19 диагностирован у 248 человек, 189 из которых уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 58 пациентов. Есть 111 изолированных лиц. Для тестирования был проведен забор 109 проб. Всего проведено 6 343 тестирований.

В стране случаев смерти от COVID-19 не зафиксировано. Есть один случай смерти больного с диагнозом COVID-19, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 11 июля, продлен еще на 32 дня - с 22:00 11 июля 2020 года до 22:00 12 августа 2020 года включительно.

Норайр Шогикян