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Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100

Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100

Более 100 человек стали жертвами взрыва в Бейруте. Такие данные привел в среду со ссылкой на Ливанское общество Красного Креста телеканал Sky News Arabia.

По его сведениям, число пострадавших превысило 4 тыс,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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