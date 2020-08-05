Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100

Более 100 человек стали жертвами взрыва в Бейруте. Такие данные привел в среду со ссылкой на Ливанское общество Красного Креста телеканал Sky News Arabia.

По его сведениям, число пострадавших превысило 4 тыс,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.