В результате взрыва, произошедшего в Бейруте, погибли трое армян

Ливанские СМИ сообщили о смерти Джессики Безджян, которая во время взрыва, прогремевшего в порту Бейрута, находилась на своем рабочем месте в больнице Рум. Арменпресс представляет сообщение газеты “Восток”, согласно которому, она была медсестрой и, видимо, осталась под обрушившимся потолком. Больница находится в районе Эшрефие, очень близко к порту Бейрута, где 4 августа прогремел мощный взрыв.

Джессика Безджян была выпускницей армянской гимназии “Месропян” Ливана, членом Ливанской медицинской ассоциации.

Ранее была распространена информация и о гибели в результате взрыва ливанского армянина Назара Наджаряна. Ливанская газета “Аздак” сообщила, что среди жертв взрыва есть еще один армянин - Жак Парамакян.

В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремел мощный взрыв. В поступающей информации и в некоторых источниках отмечалось и о втором взрыве. Очевидцы сняли взрывы и представили разрушения, которые произошли в окрестностях. Первый взрыв прогремел в городском порту после 18:00 по местному времени. Согласно некоторым публикациям, спустя несколько минут произошел второй взрыв, с большей силой. Видеозапись зафиксировала ударную волну, которая сотрясла строения на расстоянии нескольких километров. Министерство здравоохранения Ливана приказало всем больницам готовиться к приему раненых, а министр здравоохранения страны по телевидению сообщил, что раненых очень много. Министр здравоохранения Хамад Хасан сообщил местным СМИ, что в порту взорвалось судно с пиротехникой.

Президент Ливана созвал экстренное заседание Совета безопасности. В Ливане 5 августа объявлен день траура.

Фото: Reuters