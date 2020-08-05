Число жертв коронавируса в мире превысило 700 тыс.

Число людей, умерших после заражения коронавирусом нового типа, в среду достигло 700 647. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей стран.

По данным исследовательской организации, наибольшее число смертей приходится на США (более 156,7 тыс.), Бразилию (более 95,8 тыс.) и Мексику (более 48,8 тыс.). К настоящему моменту коронавирус был выявлен у более чем 18,4 млн человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

К настоящему моменту коронавирус выявлен более чем у 18,4 млн человек. Больше всего случаев инфицирования (4 770 273) выявлено в США. Далее по числу заражений следуют Бразилия (2 801 921), Индия (1 855 921) и Россия (861 423 - данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.