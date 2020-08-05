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Европейские индексы - 04-08-20

Европейские индексы - 04-08-20

МОСКВА, 5 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.36% и составил 12600.87 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.28% и составил 4889.52 пункта, британский FTSE вырос на 0.05% и составил 6036.00 пункта, а российский RTSI вырос на 0.22% и составил 1260.16 пункта.


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