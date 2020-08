Выражаем нашу солидарность и поддержку братскому народу Ливана: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнование в связи с жертвами взрыва в столице Ливана Бейруте. Как сообщает Арменпресс, в своем микроблоге в Twitter Пашинян отметил, что потрясен новостями, полученными из Ливана.

«Потрясен новостью о взрыве в Бейруте. Выражаю свои глубокие соболезнования пострадавшим и желаю скорейшего выздоровления раненым. Выражаем нашу солидарность и поддержку братскому народу Ливана», - написал Пашинян.

Shocked by the news of #BeirutBlast. My deepest condolences to the victims and speedy recovery to those injured. We extend out solidarity and support to the brotherly people of #Lebanon.