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Президент Ливана созовет заседание Высшего совета обороны страны

Президент Ливана созовет заседание Высшего совета обороны страны

Президент Ливана Мишель Аун в ближайшее время созовет экстренное заседание Высшего совета обороны страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал Al Manar.

На заседании будут обсуждаться последствия мощного взрыва, произошедшего во вторник в районе морского порта Бейрута, уточняет телеканал.

По его данным, Аун отдал распоряжение оказывать медицинскую помощь всем пострадавшим за счет средств министерства здравоохранения, а также предоставить временное жилье всем гражданам, чьим домам и имуществу был нанесен урон.


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