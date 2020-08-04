Израильская сторона заявила, что не причастна к трагедии в порту Бейрута
21:51, 4 Август, 2020
Израильская сторона не причастна к трагедии, которая сегодня, 4 августа, произошла в порту ливанской столицы. Как передает Арменпресс со ссылкой на Regnum, об этом радиостанции сообщил источник в израильских высших политических кругах.
По одной из версий, в порту столицы Ливана, где прогремели мощные взрывы, мог взорваться корабль с пиротехникой.
Ливанские власти эту версию опровергают. «Хезболла» также заявила о своей непричастности ко взрыву. В Бейруте продолжается поиск и спасение раненых.
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