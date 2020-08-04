Арам Первый посетил армянонаселенные районы Бейрута после взрыва

Католикос Великого Дома Киликийский Арам Первый посетил армянонаселенные районы Бейрута после большого взрыва в порту. Как сообщает Арменпресс, визит католикоса транслируется в прямом эфире на официальной странице Cilicia TV в Facebook.

Католикоса Великого Дома Киликийского Арама I сопровождает мэр Бурдж-Хамуда Мартик Погосян.

На видео видны поврежденные здания, разбитые стекла.