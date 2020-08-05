В Раздане в результате града пострадали 65 хозяйств: размер ущерба будет представлен правительству

В общине Раздан Котайкской области Армении вследствие проливного дождя и града пострадали 65 хозяйств. В беседе с Арменпресс пресс-секретарь администрации общины Раздан Арамаис Погосян отметил, что сформированная рабочая группа уточняет размер ущерба.

“Рабочая группа работает активно, уже есть предварительные данные, однако окончательные будут в ближайшие дни. На данный момент мы можем сказать, что проливные дожди и град нанесли ущерб на 100 га угодий в кварталах Джрарат и Ванатур (посадки картофеля, фасоли, пшеницы, ячменя)”, - сказал Арамаис Погосян.

Однако, еще до окончательной оценки нанесенного вреда, специалисты отмечают, что сельчане понесли значительный ущерб. Есть хозяйства, которые потеряли почти весь урожай. В некоторых местах посадки полностью оказались под водой. После окончательного уточнения размера ущерба, он будет представлен в правительство. Арамаис Погосян отметил, что град повредил и крыши некоторых домов. Община уже оказала содействие трем семьям, организовав им финансовую помощь.

Армен Алексанян - житель Джрарата, понёсший значительный ущерб от проливных дождей. Он рассказал, что имеет более 1 га земли, на которой посажены картофель, фасоль, пшеница.

“Я потратил значительную сумму, вложил более двух миллионов драмов, не считая суммы на семена и собственные усилия. Вначале погодные условия были благоприятными, я ждал около 50 тонн урожая, сейчас из-за осадков потерял все. Не знаю, что из этого можно восстановить. На данный момент я оказался перед фактом, в нашем районе не было страховой программы, чтобы мы могли воспользоваться этим”, - сказал Армен Алексанян. Он сообщил, что информацию об ущербе, нанесенном его урожаю, он уже представил в муниципалитет. Они оказались в довольно сложной ситуации, надежды на то, что правительство каким-то образом поддержит их.

В Раздане побывал депутат НС Армении от фракции “Мой шаг” Вагаршак Акопян, он встретился с представителями общины. В беседе с Арменпресс он отметил, что стал очевидцем очень печальной действительности. Ливни почти сравняли урожай с землей, затопили всю работу, проделанную жителями общины.

“Нанесен серьезный ущерб, сельчане не успели собрать уже созревший урожай, например, фасоли, из-за града они его потеряли. Люди обескуражены. Мы обошли все, видели посадки на 5 - 8 га, в которые вложены серьезные деньги, и все это фактически кануло в воду. Возможно, спасется 10 - 20%картофеля, но остальные культуры сравнялись с землей. Очень тяжелая психологическая ситуация. Есть молодые люди, которые только начали заниматься этим делом, теперь они испытывают серьезное разочарование. Есть люди, которые взяли кредит в размере 19 - 20%”, - сказал Вагаршак Акопян, подчеркнув, что правительству и властям есть что делать. Он подчеркнул, что необходимо обратиться к обязательному страхованию сферы сельского хозяйства. Депутат сообщил, что он уже начал консультации в связи с этим, выразил надежду, что до конца года что-то будет решено.

“С представителями общины я говорил и о страховании. Если мы проведем правильную работу с сельчанами, то они добровольно войдут в поле страхования, поскольку это гарантия не потерять всю проделанную работу”, - сказал депутат.

Анна Гзирян