COVID-19. В мире число инфицированных превысило 18,5 млн: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 18 млн 543 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 699 тыс. Излечились 11 млн 762 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 4 млн 873 тыс 925 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 159 тыс 385. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 2 млн 755 тыс 81. Число смертей составляет 94 тыс 781. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 1 млн 901 тыс 334. Скончались 39 тыс 787 больных.

Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 861 тыс 423. За последние сутки здесь зарегистрировано 5 тыс 159 новых случаев. Число летальных исходов – 14 тыс 351.

Далее следует ЮАР, где 516 тыс 862 подтвержденный случай и 8 тыс 539 случаев смерти. На следующем месте оказалась Мексика, где количество подтвержденных случаев достигло 443 тыс 813 смертей - 48 тыс 12. Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 433 тыс 100, смертей – 19 тыс 811.

На следующем месте по числу инфицированных оказался Чили, где подтверждено 362 тыс 962 случаев, смертей - 9 тыс 745. В Испании число подтвержденных случаев – 344 тыс 134. Число смертности в Испании составило 28 тыс 472. Десятку замыкает Колумбия, где 327 тыс 850 инфицированных и 11 тыс 17 случаев смерти.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 29-м месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 36, достигнув 84 тыс 464, вылечились 79 тыс 30 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 1182, с начала заражения здесь скончались 17 человек. В Турции 233 тыс 851 случаев заболевания, 5 тыс 747 случаев смерти.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 281 тыс 456 подтвержденных случаев. В Катаре 111 тыс 538 подтвержденных случаев, смертность - 177. Число заразившихся в Египте достигло 94 тыс 640, здесь зарегистрировано 4 888 случаев смерти. В ОАЭ - 61 тыс 352 случаев, здесь скончались 351 человек.

В Ливане зарегистрировано 5 062 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 65. Число заразившихся в Сирии достигло 847. Скончались 46 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 215.