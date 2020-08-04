Reuters сообщило о как минимум 10 погибших в Бейруте

Мощный взрыв произошел во вторник в районе порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

По данным Al Arabiya, взрывов было два, погибли по меньшей мере шесть человек, сотни получили ранения. Как сообщило Ливанское общество Красного Креста, десятки человек из разных районов города доставлены в больницы. При этом агентство Reuters сообщило о как минимум 10 погибших.

Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы.

Причины взрыва пока не установлены. Телеканал Al Hadath не исключает, что по территории порта нанесли ракетный удар. По его сведениям, целью атаки, приписываемой ВВС Израиля, мог стать склад радикального движения "Хезболлах". Телеканал Al Mayadeen при этом сообщил, что взрыв произошел на складе пиротехники.

Губернатор Бейрута заявил, что потеряна связь с одной из пожарных бригад, ее местоположение неизвестно. Он также сравнил инцидент со "взрывами в Хиросиме и Нагасаки".