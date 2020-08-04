В США один человек стал жертвой торнадо, вызванного ураганом Isaias

По меньшей мере один человек погиб, еще несколько пострадали в результате вызванного ураганом Isaias торнадо в американском штате Северная Каролина. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник в эфире телеканала ABC губернатор штата Рой Купер.

"Мы зафиксировали несколько [вызванных ураганом] торнадо. Пока нет уверенности в точности цифр, но нам известно об одном погибшем и нескольких пострадавших, после того как торнадо обрушился на стоянку передвижных домов на северо-востоке штата, в округе Берти", - сказал Купер.

По его данным, из-за урагана около 355 тыс. жителей Северной Каролины остались без электричества.

Ураган Isaias обрушился на Северную Каролину вечером в понедельник. Из-за его приближения штормовое предупреждение было объявлено в прибрежных районах штатов Южная и Северная Каролина, а также в Нью-Йорке. Во вторник Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что Isaias ослаб до уровня тропического шторма.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.