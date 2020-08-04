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СНБ проверяет информацию о проникновении в государственные сервера: пресс- секретарь премьера

СНБ проверяет информацию о проникновении в государственные сервера: пресс- секретарь премьера

Служба национальной безопасности Республики Армения проверяет информацию о проникновении в государственные сервера. Как сообщает Арменпресс, пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян написала об этом на своей странице в Facebook, отвечая на распространенную в интернете информацию о том, что системы управления серверами правительства подверглись хакерской атаке со стороны Азербайджана.

«В ходе работы, проводимой СНБ Армении, было обнаружено, что в интернете циркулирует скриншот экрана компьютера, на котором изображен рабочий процесс системы управления сервером правительства Армении. Однако это не свидетельствует об извлечении 55 терабайт информации. СНБ продолжает работу по выяснению происхождения упомянутого скриншота и проверке информации о проникновении в государственные сервера», - написал Геворгян.

Ранее эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян заявил, что азербайджанские хакеры смогли проникнуть во внутреннюю сеть правительства и получить 55 терабайт информации.


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