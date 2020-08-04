Министр посетил пострадавшие в результате обстрела дома в приграничных общинах Тавуша

Министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян посетил общины Тавушской области, пострадавшие от обстрелов Азербайджана. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальной странице муниципалитета Тавушской области в Facebook.

«Губернатор Тавуша Айк Чобанян и министр Сурен Папикян совершают поездку по пострадавшим от обстрела общинам - Айгепар, Неркин Кармирахпюр, Чинари, следит за строительными работами. Было еще раз подчеркнуто, что идея о том, что все поврежденные дома должны быть отремонтированы в кратчайшие сроки», - говорится в заявлении.

12-20 июля в результате обстрела со стороны Азербайджана пострадали жилые дома в приграничных общинах Тавушской области.