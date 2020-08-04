Защита Кочаряна потребовала допросить потерпевших и их правопреемников в качестве свидетелей

Защитник второго президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян ходатайствовал допросить потерпевших и их правопреемников по уголовному делу в качестве свидетелей. Как передает Арменпресс, он представил суду список 102 лиц, признанных потерпевшими по основному делу 1 марта. При этом адвокат напомнил, что отделенное в 2018 году дело возбуждено по ст. 300.1, потерпевшим по которому может быть признан только конституционный строй, последствия чего в равной степени распространятся на всех граждан Армении.

В свою очередь адвокат Арам Вардеванян заметил, что потерпевшим по ст. 300.1 попросту никто не может быть признан.

Ранее Арам Вардеванян ходатайствовал отложить сегодняшнее судебное заседание и предоставить время для привлечения эксперта в целях оценки арестованного судом имущества. Полученные по итогам оценки сведения будут представлены суду на следующем заседании.

Однако судья Анна Данибекян не согласилась, отметив, что у защиты была возможность организовать оценку имущества, но защитники выразили иную позицию. В то же время судья отметила, что защитники никак не ограничены в организации экспертизы для оценки имущества.

В связи с окончанием рабочего дня заседание было отложено до 13:00, 11 августа.