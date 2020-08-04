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Азиатские индексы выросли - 04-08-20

Азиатские индексы выросли - 04-08-20

ТОКИО, 4 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.70% и составил 22573.66 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.14% и составил 1555.26 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.11% и составил 3371.69 пункта, а HANG SENG вырос на 2.00% и составил 24946.63 пункта.


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