Азиатские индексы выросли - 04-08-20
ТОКИО, 4 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 августа на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.70% и составил 22573.66 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.14% и составил 1555.26 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.11% и составил 3371.69 пункта, а HANG SENG вырос на 2.00% и составил 24946.63 пункта.
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