При атаке Израиля на Голанских высотах погибли четыре человека

Сирийская газета "Аль-Ватан" сообщает о гибели четырех мирных граждан в результате ударов армии Израиля в районе Кунейтра на Голанских высотах в понедельник вечером.

Командование сирийской армии в понедельник сообщило об атаке израильских вертолетов на передовые позиции в районе Кунейтра в 22.40 по местному времени,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Четыре мирных жителя из поселения Эйн Кади на юге провинции Кунейтра погибли в понедельник вечером в результате попадания израильского снаряда", - пишет газета со ссылкой на местные источники.

По данным газеты, гражданин Фейсаль Саид вместе с тремя попутчиками во время обстрела передвигался на своей машине по деревне, расположенной близ линии разграничения на Голанских высотах. В транспортное средство попал боевой снаряд.