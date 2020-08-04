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Станцию метро “Ачапняк” построит государство: мэрия Еревана взяла на себя проведение конкурса

Станцию метро “Ачапняк” построит государство: мэрия Еревана взяла на себя проведение конкурса

В административном районе Ачапняк Еревана станцию метро будет строить государство.

Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами сказал мэр Еревана Айк Марутян.

“После длительных переговоров было принято решение о том, что станция метро в Ачапняке будет построена государством. Мы взяли на себя проведение конкурса. На данный момент разрабатываются условия двухэтапного конкурса, в рамках которого участник должен предложить техническую характеристику, потом на ее основе на втором этапе дать свой проект. Когда у нас будет проект, мы выставим его на строительный тендер. Это будет открытый тендер, и та строительная компания, которая победит, она и построит станцию метро”, - отметил Марутян.

Лилит Демурян


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