Пашинян сделал новое назначение в офисе главного уполномоченного по делам диаспоры

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Карен Аванесян назначен начальником управления по картированию и привлечению потенциала диаспоры офиса главного уполномоченного по делам диаспоры. Как передает «Арменпресс», об этом сказано на официальном сайте правительства Армении.

“Руководствуясь статьей 14 и частью 3 статьи 16 Закона Республики Армения “О гражданской службе”, назначить Карена Бахатуровича Аванесяна начальником управления по картированию и привлечению потенциала диаспоры офиса главного уполномоченного по делам диаспоры при аппарате премьер-министра Республики Армения”, - отмечается в решении.

Карен Аванесян с 30 декабря занимал должность начальника управления армянских общин Европы офиса главного уполномоченного по делам диаспоры при аппарате премьер-министра Армении.

По решению премьер-министра 28 июля с занимаемых должностей были освобождены 10 должностных лиц офиса главного уполномоченного по делам диаспоры при аппарате премьер-министра. В частности, с занимаемых должностей были освобождены начальник управления армянских общин Европы Карен Бахатурович Аванесян, начальник отдела по связям с армянскими общинами Западной Европы управления армянских общин Европы Наталия Шаваршовна Даниелян, начальник отдела по связям с армянскими общинами Южной Америки и Австралии управления армянских общин Америки Гоар Рафиковна Саакян, начальник управления по учету и информационному анализу потенциала диаспоры Вагинак Анушаванович Варданян, начальник управления репатриации и исследований Григор Михайлович Аршакян, начальник отдела по связям с общеармянскими и международными организациями управления по связям с международными и церковными структурами Анаит Давтян. С занимаемых должностей были освобождены также и начальник управления по связям с общеармянскими, международными и церковными структурами офиса уполномочнного Кнарик Размиковна Петросян, начальник управления армянских общин Ближнего и Среднего Востока Левон Каренович Антонян, начальник управления по связям с ближней диаспорой Тарон Шагоян и начальник отдела исследований управления репатриации Элиз Альбертовна Геворгян.

Согласно другим решениям премьер-министра, в офисе были проведены переназначения.

В офисе главного уполномоченного по делам диаспоры сообщили, что увольнения 10 чиновников обусловлены структурными изменениями.