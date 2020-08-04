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Касильяс официально завершил карьеру

Касильяс официально завершил карьеру

Вратарь национальной сборной Испании по футболу и клуба “Порту” Икер Касильяс официально завершил карьеру.

Как передает «Арменпресс», он сам заявил об этом. Икер Касильяс начал карьеру футболиста в мадридском “Реале” и до 2015-го года выступал за королевский клуб. С 2015-го года он защищал ворота португальского “Порту”. Играл во всех возрастных сборных Испании, был чемпионом мира и Европы.

Икер Касильяс - рекордсмен в составе сборной Испании по количеству проведенных матчей, рекордсмен мира по количеству проведенных в сборной сухих матчей (73 игры). Он один из лучших вратарей мира, 5 раз удостаивался звания лучшего вратаря года.

Подготовила Варвара Айрапетян


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