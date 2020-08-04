Французские ученые сочли очень вероятной вторую волну коронавируса

Научный совет Франции, который работает при правительстве страны, полагает, что в ближайшие месяцы страна столкнется со второй волной коронавируса COVID-19, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Высока вероятность, что вторая волна эпидемии будет осенью или зимой", - приводит газета Le Figaro во вторник выдержки из заявления совета.

Как отметили эксперты, "ситуация во Франции находится под контролем, но она очень хрупкая", с периодическими осложнениями эпидемиологической обстановки.

Они указали, что "то, как будет развиваться эпидемия в ближайшем будущем, во многом - в руках граждан".

Накануне, 3 августа, премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что нельзя расслабляться и ослаблять бдительность, поскольку коронавирус по-прежнему распространяется на территории страны.

Согласно данным портала Worldometers, с начала вспышки COVID-19 во Франции зарегистрировали более 190 тыс. случаев заболевания, около 30 тыс. заразившихся скончались.