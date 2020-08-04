Ураган "Исаиас", сформировавшийся в Атлантическом океане и обрушившийся на побережье штата Северная Каролина, во вторник ослаб до уровня тропического шторма. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным центром по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого находится в Майами (штат Флорида).

"Исаиас" ослаб до уровня тропического шторма над восточной частью Северной Каролины. Сильный ветер и дожди, а также угроза торнадо начинают распространяться на юго-восточную Вирджинию", - указано в сообщении центра.

По его информации, скорость ветра в пределах атмосферного явления достигает 30,5 м/с. Оно находится в 55 км к юго-западу от города Гринвилл (штат Северная Каролина). Шторм движется в северо-восточном направлении со скоростью 10,8 м/с.

Ураган "Исаиас" обрушился на Северную Каролину вечером в понедельник. Из-за его приближения штормовые предупреждения были объявлены в прибрежных районах штатов Южная и Северная Каролина, а также в Нью-Йорке.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.