ЦСКА Армении будет выступать в футболках с логотипом Фонда “Город улыбок”

Центральный спортивный клуб армии Армении и благотворительный Фонд “Город улыбок” подписали Соглашение о намерениях.

Как передает «Арменпресс», в следующем сезоне ЦСКА будет выступать в футболках с логотипом Фонда “Город улыбок”. Соглашение не содержит финансовых обязательств для какой-либо стороны.

По словам директора ЦСКА Гагика Агбаляна, подписанное соглашение – честь для клуба, поскольку изначально для команды важна и идеологическая сторона. Мы – частичка Армении и, как спортивная команда с целой армией болельщиков, мы должны служить примером для других”, - сказал он.

По мнению исполнительного директора благотворительного Фонда “Город улыбок” Эстер Демирчян, это соглашение и логотип на футболках повысят осведомленность о фонде. “Видеть на поле молодых футболистов, которые носят футболки с логотипом их поддерживающего фонда, это настоящее воодушевление для наших детей”, - подчеркнула Демирчян.

“Ни одной из сторон это соглашение не дает ничего материального, но оно будет большим психологическим зарядом для обеих сторон. Больной ребенок, прикованный к постели, увидит проявление человеческой силы в спорте”, - сказал директор Гематологического центра им. профессора Р. Йоляна Самвел Даниелян.

Сотрудничество ЦСКА и Фонда “Город улыбок” началось около года назад. В начале года футболисты были в гостях у лечащихся детей.