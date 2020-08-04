Депутаты НС Армении будут участвовать в наблюдательской миссии на президентских выборах в Беларуси

Депутаты парламентской фракции “Мой шаг” Алексей Сандиков и фракции “Просвещенная Армения” Армен Егиазарян будут участвовать в международной наблюдательской миссии МПА СНГ на президентских выборах в Беларуси. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Парламента Армении.

“В рамках международной наблюдательной миссии МПА СНГ с 7 по 10 августа 2020 года в Минск (Республика Беларусь) будут командированы депутаты Национального собрания Алексей Сандиков и Армен Егиазарян”, - говорится в сообщении НС.

По данным Центризбиркома Беларуси, в рамках миссии международных наблюдателей МПА СНГ за выборами будут наблюдать 47 наблюдателей.

На пост президента баллотируются 5 кандидатов: Андрей Владимирович Дмитриев, Анна Анатолевна Канопацкая, Светлана Георгиевна Тихоновская, Сергей Владимирович Черечен и Александр Лукашенко, занимающий пост президента Беларуси с 1994 года.

В Беларуси 6 млн 844 932 граждан, имеющих право голоса.