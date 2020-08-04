Суд отложил рассмотрение и решение вопроса об отмене ареста на имущество Кочаряна

В Шенгавитской резиденции суда общей юрисдикции Еревана Анна Данибекян приняла решение отложить рассмотрение ходатайства адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна и руководителя аппарата президента Армении, секретаря Совета безопасности Армена Геворгяна об отмене ареста, наложенного на их имущество. Как сообщает «Арменпресс», выслушав позиции участников судебного процесса, судья Данибекян констатировала, что суд не считает возможным без определения стоимости соответствующего имущества решить вопрос представленного ходатайства, следовательно, суд рассмотрит этот вопрос после изучения соответствующих материалов относительно имущества, арестованного в ходе судебного разбирательства.

“В случае необходимости может быть обсужден и вопрос выбора специалиста, а также вопрос назначения экспертизы. Следовательно, рассмотрение и решение по ходатайству откладывается до определения стоимости имущества, на которое судом наложен арест”, - сказала Данибекян.

Ранее адвокаты Кочаряна отказались представить суду документы о стоимости имущества Кочаряна.

На предыдущем судебном заседании защитники второго президента Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна ходатайствовали об отмене запрета на их имущество и банковские счета. Судья Анна Данибекян потребовала от защиты предоставить полную информацию об имуществе и банковских счетах, находящихся под арестом.