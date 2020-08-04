Анна Агаджанян назначена послом Армении в Бельгии и руководителем представительства Армении в ЕС

Указом президента Армении Армена Саркисяна Анна Агаджанян назначена чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Королевстве Бельгия и руководителем представительства Республики Армения в Европейском союзе. Как передает «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции, Анна Агаджанян назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Королевстве Бельгия, а также руководителем представительства Республики Армения в Европейском союзе (резиденция в Брюсселе)”, - говорится в указе президента.

Другим указом президент Армении отозвал Татула Маргаряна с должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Королевстве Бельгии и в Великом Герцогстве Люксембург, а также руководителя представительства Республики Армения в Европейском союзе.