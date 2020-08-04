Президент Армении на пост судьи КС выдвинул кандидатуру Артура Вагаршяна

Президент Армении Армен Саркисян на пост судьи Конституционного суда выдвинул кандидатуру Артура Вагаршяна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило управление по связям с общественностью президента Армении.

“С 9 апреля 2018 г. со дня вступления в должность до 30 мая 2019 года президент республики представил Национальному собранию 5 кандидатур в судьи Конституционного суда (еще один кандидат отказался от выдвижения своей кандидатуры непосредственно перед представлением в НС).

Национальное собрание отклонило кандидатуры 4 кандидатов, представленных президентом Республики.

С целью представления кандидатуры на вакантное место судьи КС 11 июня 2018 года по распоряжению президента Республики НК84-а была сформирована временная консультативная рабочая группа, и было объявлено о приеме заявок на кандидатуру.

В результате интервью с 28 кандидатами, подавшими заявки, каждый член группы по закрытой процедуре представил свое индивидуальное мнение. Подведя итоги этих мнений, президенту республики был представлен список из трех кандидатов: Ваге Григорян, Гор Ованнисян, Артур Вагаршян. Очередность включения кандидатов в список была обусловлена количеством соответствующих положительных отзывов членов группы.

Президент республики из представленного списка последовательно выдвигал кандидатов в судьи Конституционного суда.

Кандидатура Ваге Григоряна была выдвинута 18 октября 2018 г. Национальное собрание Республики Армения отклонило ее 23 октября 2018 года.

Кандидатура Гора Ованнисяна была выдвинута 21 марта 2019 года. Национальное собрание отклонило ее 16 апреля 2019 года.

Кандидатура Артура Вагаршяна была выдвинута 15 мая 2019 года. Национальное собрание отклонило ее 29 мая 2019 года.

Кандидатура Ваге Григоряна была выдвинута во второй раз в 2019 году. Национальное собрание избрало его судьей Конституционного суда 18 июня 2019 года.

Гор Ованнисян 27 июля 2020 г. отказался от обсуждения своей кандидатуры для повторного выдвижения.

Кандидатура Артура Вагаршяна выдвигается во второй раз.

Президент Армении подписал заявление о выдвижении Артура Вагаршяна.

Таким образом, президент республики выдвинул кандидатуру на вакантное место судьи КС из списка кандидатов, предложенных консультативной рабочей группой, в порядке их очередности в списке.

Во время встречи с комиссией по конституционным реформам президент республики четко выразил свою позицию относительно выдвижения и порядка избрания кандидатов в судьи Конституционного суда.

Установление полномочия не выдвигать кандидата на должность судьи Конституционного суда, а назначать судью непосредственно президентом, общим собранием судей и правительством / Национальным собранием соответствовало бы логике и духу Конституции и целям судебных реформ.

В этом случае каждая сторона будет нести ответственность за свой выбор. Состав Конституционного суда будет сбалансированным, и будет обеспечена независимость судей, поскольку они будут воздерживаться от воздействия политических изменений. При этом конституционный принцип важнейших сдерживаний и противовесов для демократического управления будет полноценно и эффективно действовать и будет обеспечено беспристрастное конституционное правосудие”, - говорится в сообщении управления по связям с общественностью президента Армении.