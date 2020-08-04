Началось судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и других

В Шенгавитской резиденции суда общей юрисдикции Еревана 4 августа под председательством судьи Анны Данибекян началось судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.

Как сообщает «Арменпресс», на предыдущем судебном заседании команда защиты второго президента Армении Роберта Кочаряна ходатайствовала об отмене запрета на имущество их подзащитного.

Ованнес Худоян отметил, что 30 июля 2018 г. следователь Грачья Мушегян принял решение наложить арест на движимое и недвижимое имущество Кочаряна, денежные средства, счета, акции, активы, акции, ценные бумаги. По словам защитника, арест был наложен без учета того, есть ли у Кочаряна акции, ценные бумаги или какие-либо активы.

Ходатайство об отмене наложенного на имущество ареста представил также и адвокат Армена Геворгяна Эрик Алексанян. По его словам, несмотря на то, что решением суда апелляция защитника частично удовлетворена, однако зафиксировано нарушение права собственности Армена Геворкяна.