Трамп заявил, что США сократят контингент в Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в скором времени сократят численность американских военнослужащих в Афганистане до четырех тысяч, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы в очень короткий период времени сократим (численность контингента — ред.) до восьми тысяч, затем сократим до четырех тысяч. Мы сейчас ведем переговоры", — сказал Трамп в интервью порталу Axios .

Он не уточнил, когда именно произойдет сокращение воинского контингента. "Очень скоро", — пообещал Трамп, отказавшись назвать конкретные временные рамки.

На вопрос журналиста, какова будет численность воинского контингента в Афганистане во время ноябрьских выборов в США, Трамп ответил, что она будет составлять "вероятно, от 4 до 5 тысяч".

В конце февраля на церемонии в Катаре США и радикальное афганское движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после завершения сделки по обмену пленными.

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявлял, что США планируют полностью вывести войска из Афганистана к маю 2021 года.