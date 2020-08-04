Несколько укрупненных общин получат технику на 172 млн драмов

Фонд территориального развития Министерства территориального управления и инфраструктур «Арменпресс» на кредитные средства, полученные от Всемирного банка, в соотношении 20% правительство и 5% община продолжает осуществлять программу “Социальные инвестиции и развитие местной экономики”, по второй составляющей которой в Армению была доставлена новая партия техники. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления Армении.

Очередными бенефициарами программы станут следующие общины:

Община Сисиан Сюникской области;

Община Арени Вайоцдзорской области;

Община Ахтала Лорийской области.

Община Сисиан получит комбинированную многофункциональную дорожную машину стоимостью 36 млн 900 000 драмов и две мусороуборочные машины стоимостью 35 млн 250 000 драмов.

Общины Арени и Ахтала получат по одной мусороуборочной машине стоимостью 32 млн 350 000 драмов.

На данном этапе общий объем инвестиций составляет 172 млн 100 000 драмов.