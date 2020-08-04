Несколько укрупненных общин получат технику на 172 млн драмов
Фонд территориального развития Министерства территориального управления и инфраструктур «Арменпресс» на кредитные средства, полученные от Всемирного банка, в соотношении 20% правительство и 5% община продолжает осуществлять программу “Социальные инвестиции и развитие местной экономики”, по второй составляющей которой в Армению была доставлена новая партия техники. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления Армении.
Очередными бенефициарами программы станут следующие общины:
Община Сисиан Сюникской области;
Община Арени Вайоцдзорской области;
Община Ахтала Лорийской области.
Община Сисиан получит комбинированную многофункциональную дорожную машину стоимостью 36 млн 900 000 драмов и две мусороуборочные машины стоимостью 35 млн 250 000 драмов.
Общины Арени и Ахтала получат по одной мусороуборочной машине стоимостью 32 млн 350 000 драмов.
На данном этапе общий объем инвестиций составляет 172 млн 100 000 драмов.
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