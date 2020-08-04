Левон Адян награжден медалью “Вачаган Благоверный”

3 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому известный прозаик, переводчик, публицист и общественный деятель Левон Адян за вклад в область литературы и в связи с 80-летием награждается медалью “Вачаган Благоверный”.

Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.