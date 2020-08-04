Время в Ереване: 11:07:36,   4 Август

Левон Адян награжден медалью “Вачаган Благоверный”

Левон Адян награжден медалью “Вачаган Благоверный”

3 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому известный прозаик, переводчик, публицист и общественный деятель Левон Адян за вклад в область литературы и в связи с 80-летием награждается медалью “Вачаган Благоверный”.

Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации