В центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на детях

Национальный исследовательский центр имени Гамалеи планирует начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.

"Мы сейчас этот пакет документов начали прорабатывать, потому что никогда институт не проводил испытания на детях. <...> Педиатры знают эти особенности, и вместе с ними мы сейчас пишем пакет документов, которые представим в Минздрав, чтобы на детях можно было это проводить, но только после того, как мы закончим все исследования на взрослых", — сказал Гинцбург.

По его словам, тестирование начнут зимой, так как третья фаза испытаний вакцины от коронавируса на взрослых займет около пяти месяцев. В ней будут участвовать около двух тысяч пациентов.